Il presidente: "Ricevuto ingerenze politiche, ma le abbiamo respinte"

(LaPresse) “Nella mia testa Ita Airways c’è sempre stato, ma c’è sempre stata molto chiara anche la necessità di acquistare il brand Alitalia” che “non poteva appartenere a nessuno se non alla compagnia di bandiera del Paese. Si porta dietro una storia di persone che volevamo rispettare e far evolvere, ecco perché l’utilizzo degli stessi colori e il richiamo del marchio originale di Alitalia”. Lo ha detto Alfredo Altavilla, presidente esecutivo di Ita Airways, all’evento di presentazione della nuova compagnia. “Abbiamo ricevuto delle spinte” a livello politico, “ma noi le abbiamo tutte respinte. Non abbiamo obblighi verso nessuno se non verso i nostri azionisti”, ha concluso.

