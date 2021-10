Anche la nota azienda del caffè punta sull'innovazione e la sostenibilità

(LaPresse) “La sostenibilità è un valore fondamentale di Lavazza da 126 anni. Qui è rappresentata da una caffetteria che racconta il tema dell’economia circolare: un’enorme moka riscaldata dal potere del sole, fa confluire all’interno della caffetteria l’acqua preriscaldata rendendo più sostenibile l’intero processo di produzione del caffè” spiega a LaPresse Carlo Colpo, Brand Director Lavazza, presentando la caffetteria al Padiglione Italia a Expo Dubai 2020.

“L’accoglienza al Padiglione Italia è data dalla caffetteria Lavazza. Da sempre il caffè Lavazza è sinonimo di italianità, come ambasciatori nel mondo di qualità, del made in Italy, ma anche innovazione e attenzione alla sostenibilità”. Così Francesca Lavazza, membro del cda del Gruppo Lavazza. “La ripartenza di Expo rappresenta per tutti un segnale importante, di fiducia, di trasparenza, di visione e ripartenza. Uno spettacolo con il meglio del made in Italy, questo condensato di tecnologia, innovazione, architettura e ovviamente caffè, ma anche per dare fiducia in un futuro in cui tutti crediamo”, ha concluso Lavazza.

