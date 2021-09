Formenti (Confindustria Nautica): "Non c'è già adesso niente di simile al mondo"

“Non è una sensazione, è una certezza: abbiamo fatto sold-out per 2 giorni consecutivi e i numeri di quest’anno sono più alti dell’anno scorso. Già giovedì e venerdì eravamo più alti dell’affluenza con cui l’anno scorso abbiamo chiuso il sabato e la domenica”. Lo ha affermato Piero Formenti, vicepresidente di Confindustria Nautica, che oggi pomeriggio ha incontrato i giornalisti in sala stampa per fare il punto sull’andamento dei visitatori in questi primi giorni al Salone Nautico di Genova, 61esima edizione in corso fino a martedì.”La mia sensazione – ha sottolineato – è che lunedì e martedì avremo molta affluenza, so già di persone che lavorano e stanno chiedendo la giornata di ferie per poter venire a vedere il Salone. Credo che da italiani ce lo dobbiamo dire che non c’è già adesso niente di simile al mondo”.

