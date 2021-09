La cerimonia si è svolta a Roma nella cornice di Villa Alberoni

Prima edizione del ‘Luiss Global Fellowship’, un progetto che nasce per dare all’Ateneo una connotazione sempre più forte di Università aperta, connessa, responsabile. Il Global Fellowship viene assegnato a persone di alto profilo che si sono distinte a livello internazionale per capacità di innovazione e leadership. Ad essere premiati, in questa prima edizione, due italiani che hanno contribuito a migliorare l’immagine del nostro Paese a livello internazionale: Francesca Bria, Presidente del Fondo Nazionale Innovazione e membro del gruppo di esperti di alto livello per la New European Bauhaus creato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, e Marco Durante, Presidente e fondatore di LaPresse.

