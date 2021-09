Il presidente di LaPresse: "È un premio per me importante e inaspettato. Bisogna crescere fuori dall'Italia. Investire sull'internazionalizzazione"

Si è svolta a villa Alberoni, a Roma, la cerimonia di consegna della prima edizione del ‘Luiss Global Fellowship’. Il progetto nasce per dare all’Ateneo una connotazione sempre più forte di Università aperta, connessa, responsabile. Il Global Fellowship viene assegnato a persone di alto profilo che si sono distinte a livello internazionale per capacità di innovazione e leadership. I riconoscimenti di questa prima edizione sono andati a due italiani che hanno contribuito a migliorare l’immagine del nostro Paese a livello internazionale: Francesca Bria, Presidente del Fondo Nazionale Innovazione e membro del gruppo di esperti di alto livello per la New European Bauhaus creato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, e Marco Durante, Presidente e fondatore di LaPresse.

Bria: “Onorata per il Global fellowship, innovazione e digitale per un futuro sostenibile e democratico”

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente Luiss Vincenzo Boccia, del Rettore Andrea Prencipe, del Direttore Generale Giovanni Lo Storto e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Giuseppe Moles. “Sono estremamente onorata di essere qui e di ricevere un riconoscimento che per me è speciale. Io ho intuito quando non era così chiara la funzione sociale economica e politica della tecnologia. Questo ha distinto il mio percorso a livello internazionale. E poi il bisogno di democratizzare la tecnologia, non solo accelerarne la diffusione nella società ma anche saperla guidare guardando a un futuro che fosse più equo, sostenibile e democratico”, ha detto Francesca Bria, dopo aver ricevuto il riconoscimento.

Durante: “Onorato per il Global Fellowship, internazionalizzare l’informazione per crescere”

“È un premio per me importante – ha commentato invece il fondatore e presidente di LaPresse Marco Durante – la visibilità non fa parte di me. Io devo lavorare dietro la scrivania per far fare un buon risultato alla squadra. Gli investimenti fatti dicono tutto. Sono importanti. Bisogna crescere fuori dall’Italia. Investire sull’internazionalizzazione”. “Sono stato a Washington e ho visto e sentito una grandissima conoscenza e stima nei nostri confronti, anche da parte dell’ambasciatrice Usa. Pensavo che non ci conoscessero e invece sapevano tutto di LaPresse, tutto di noi e della nostra storia e questo deve essere un motivo di orgoglio per la squadra”, ha aggiunto. Perché sono così folle da investire in editoria? “Perché credo fermamente che senza l’informazione il mondo non andrebbe avanti. Però deve essere un’informazione pulita, seria: non balle. Credo molto nell’internazionalizzazione dell’informazione, dare al mondo le notizie del nostro Paese e al nostro Paese le notizie del mondo”.

“Sacrificio, impegno, rinunce, visione europea, amore per il nostro Paese e passione per il proprio lavoro: oggi ci avete dato una lezione di vita – ha sottolineato il presidente Luiss, Vincenzo Boccia – I nostri due premiati sono da oggi inclusi nella Luiss, che si conferma realtà aperta, dinamica e inclusiva”. A rendere omaggio ai due premiati anche il sottosegretario all’Editoria Giuseppe Moles che ha riconosciuto in Bria e Durante “immaginazione, capacità di leadership, determinazione, eccellenza e innovazione”.

“Ci siamo trovati di fronte a una crisi di sistema che la crisi pandemica e economica ha accentuato – ha ricordato Moles – e quindi ho cercato da subito di sostenere tutta la filiera per consentire di investire domani. C’è bisogno di fare sistema. Per far sì che il sistema Italia possa rilanciarsi servano gli atti concreti”. “Il premio che avete ricevuto – ha concluso – non è solo per ciò che avete fatto ma per ciò che farete e faremo insieme”.

