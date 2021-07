Amendola: "Dall'Ecofin il fischio di inizio, la partita inizia ora"

Il Consiglio Ue dell’economia e delle finanze ha dato il via libera al piano di ripresa e resilienza (Pnrr) dell’Italia e quello di altri 11 Paesi. Dopo il via libera definitivo di oggi, la Commissione erogherà i primi fondi già entro luglio.

“Penso che oggi sia un giorno storico perché è la prima volta che l’Ue supporta gli Stati in questo modo. Ora è importante il modo in cui vengono attuate le milestones, i target e come si investe. La finanza sostenibile rimane in cima all’agenda del Consiglio che oggi ha adottato il regolamento sui green bond”, ha detto il ministro delle Finanze sloveno, Andrej Šircelj, della presidenza di turno al Consiglio Ue, nella conferenza stampa al termine dell’Ecofin. Il ministro sloveno ha aggiunto che verrà organizzato un altro incontro a luglio per l’attuazione di altri quattro o cinque piani.

Amendola: “Solo fischio d’inizio, la partita inizia ora”

“Oggi l’Ecofin ha dato il fischio d’inizio a 12 RecoveryPlan, tra cui c’è quello italiano. La vera partita inizia ora. La affrontiamo con la consapevolezza di chi ha già dimostrato di saper vincere, con il gioco di squadra, sfide difficili come questa”, ha scritto su Twitter il Sottosegretario agli Esteri Enzo Amendola.

