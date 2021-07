Così il ministro della Salute in visita all'ospedale di Merate, a Lecco

(LaPresse) “Oggi più che mai, dopo i mesi della pandemia, abbiamo bisogno di investire sul nostro servizio sanitario nazionale e valorizzare il più possibile la parola ‘prossimità’. Che vorrei che diventasse la parola chiave per il rilancio del nostro Ssn”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine della sua visita all’Ospedale ‘San Leopoldo Mandic’ di Merate, in provincia di Lecco. “La casa come primo luogo di cura, l’investimento sull’assistenza domiciliare, sulle case e sugli ospedali di comunità. Abbiamo bisogno di un sistema sanitario che si faccia carico il più possibile dei problemi delle persone e vada dove questi problemi ci sono”, continua Speranza.

