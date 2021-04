Il veicolo commerciale svelato alla stampa nella Giornata mondiale della Terra

Il primo Ducato 100% elettrico a zero emissioni. Fiat Professional ha scelto la Giornata mondiale della Terra per presentare il veicolo commerciale alla stampa, in conferenza virtuale, approfittando anche del 40esimo anniversario del lancio del modello.Un debutto ‘on the road’ con una web conference collegata contemporaneamente a più sedi e condotta da Massimo Temporelli, docente universitario e appassionato divulgatore scientifico. Impegnati nella conversazione con Temporelli diversi manager Stellantis, tra cui Eric Laforge, head of Lcv Enlarged Europe di Stellantis, ma anche di Dhl, con cui Fiat Pro ha una partnership dal 2016 che ha portato alla realizzazione del nuovo modello. Obiettivo? Guidare la transizione verso la creazione di una flotta a 0 emissioni.L’idea di partenza è stata quella “di realizzare non solo un veicolo ‘green’, ma una soluzione di mobilità completa che si caratterizzasse per versatilità, affidabilità, efficienza e sostenibilità (intesa sia a livello ambientale che economico): in sintesi, uno strumento di lavoro per far crescere il business rispettando i dettami dell’ecologia, un modello pronto a ogni missione, che mira senza compromessi a essere il benchmark del mercato e che sarà in grado di fare le stesse cose dei veicoli con motore termico”, spiega Laforge.

Il veicolo è disponibile in 400 configurazioni mirando alla ‘personalizzazione’ in base alle esigenze degli operatori, dalle flotte per il trasporto merci alle imprese edili, dagli artigiani ai fornitori di servizi municipali.E- Ducato, spiegano in Fiat Professional, è in grado di raggiungere prestazioni equivalenti a quelle delle versioni equipaggiate con propulsori diesel, grazie a un motore elettrico che eroga fino a 90 kW di potenza (circa 122 cavalli) e un’accelerazione da 0 a 50km/h in 5 secondi. Le soluzioni modulari sono molteplici, a partire da 2 differenti configurazioni di batterie, da 47 kWh e da 79 kWh e 4 tipi di modalità di ricarica (di cui tre disponibili al lancio). Nella prima configurazione, il veicolo può percorrere fino a 170 km in ciclo Wltp (la procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri che ne determina i dati relativi a emissioni di scarico e consumi) e fino a 235 km in ciclo urbano.

Con batterie da 79 kWh le percorrenze salgono a 280 km secondo il ciclo Wltp, equivalenti a 370 km in ciclo urbano, e i tempi di attesa per una ricarica equivalente a 100km di percorrenza non superano la mezz’ora. Le batterie sono garantite per una durata di 10 anni o 220.000 km sulla versione da 79 kWh e 8 anni o 160.000 km sulla versione da 47 kWh.Dietro al risultato finale, ci sono cinque anni di rilevazione dati di guida in real life, attraverso l’analisi di 4mila veicoli connessi che hanno scaricato dati per 1 anno, per un totale di 50 milioni di chilometri percorsi. Ed è a questo proposito che nel 2016 Stellantis nel 2016 ha iniziato una intensa collaborazione con Dhl. “Crediamo fermamente che il futuro della logistica dell’ultimo miglio sia elettrico”, sottolinea Alberto Nobis, ceo of Dhl Express Europe. “Con Fiat Professional abbiamo trovato quello che cercavamo: tecnologia all’avanguardia e batterie potenti che ci consentiranno di percorrere fino a 200 km con una sola carica per arrivare ai nostri clienti velocemente e rispettando l’ambiente”, aggiunge.

