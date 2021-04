La leader di Fdi: "Rischiamo ecatombe, ci appelliamo a Draghi"

(LaPresse) “Torniamo a parlare di banche e npl, ma anche di Unione europea. Dal 1 gennaio del 2021 è entrata in vigore una nuova normativa Ue in tema di regolamentazione bancaria sul default che rischia di impattare in maniera estramente pesante sul nostro sistema economico e sociale”. Lo dice il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in una conferenza stampa del partito sulla nuova regolamentazione bancaria europea sul default dei creditori. “Questa normativa, poi recepita da Bankitalia, prevede norme più stringenti sui titolari di conto corrente che dovesse andare in rosso. Le banche sono autorizzate a bloccare un conto che dovesse andare in rosso, quando ci fossero esposizione per più di 90 giorni, complessivamente superiori all’1% del totale e un’esposizione che superi la cifra ‘rilevante’ di 100 euro per i privati e di 500 euro per le pmi. In questi casi, la banca è autorizzata a dichiararti cattivo pagatore e segnalarti alla centrale rischi”, spiega Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata