La celeberrima opera rock va in scena dal 17 al 27 aprile

Per la Pasqua 2025, nell’anno del Giubileo, dal 17 al 27 aprile, torna in scena al Teatro Sistina di Roma il titolo più famoso tra le Opere Rock, ‘Jesus Christ Superstar’ di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, con un’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e un grande cast di performer. A interpretare Gesù, Luca Gaudiano, che ha descritto così l’emozione del suo ruolo: “È un effetto molto emozionante perché probabilmente c’è una similitudine con il fatto che io oggi abbia 33 anni e in qualche modo mi fa coincidere con le sensazioni reali e l’età scenica di questo personaggio che affrontava un percorso difficile e molto intenso proprio negli anni che sto vivendo io in tempi molto diversi. Il mio tentativo è quello di cercare di rendere il più possibile umano un ragazzo di 33 anni che attraversa un viaggio e in fondo a questo viaggio trova la speranza non solo per se stesso ma per tutti quelli che hanno sempre creduto in lui“. Prodotto dalla PeepArrow Entertainment, sempre in lingua inglese, il ‘Jesus Christ Superstar’ firmato da Massimo Romeo Piparo è considerato un vero e proprio fenomeno internazionale ed è stato applaudito in Italia e in Europa da 3 milioni di spettatori. Premiata costantemente dal pubblico e dalla critica, l’opera di Piparo ha vinto anche il prestigioso Musical World Award, uno dei riconoscimenti internazionali più autorevoli nell’ambito dei Musical.

