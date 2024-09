Aveva 95 anni ed era ricoverato da qualche giorno in ospedale

È morto all’età di 95 anni il regista Beppe Menegatti, marito di Carla Fracci. Menegatti, a quanto si apprende, era ricoverato da qualche giorno in ospedale, a Roma, dove le sue condizioni si erano aggravate. A metà degli anni cinquanta venne chiamato da Luchino Visconti come assistente alla regia. Ha collaborato in carriera con Eduardo De Filippo e con Vittorio De Sica e curato le regie di molti degli spettacoli della moglie Carla Fracci, sposata nel 1964 e dalla quale ha avuto un figlio, Francesco.

Mollicone (FdI): “Piangiamo protagonista danza internazionale”

“Il mondo dello spettacolo piange il grande regista teatrale Beppe Menegatti, protagonista assoluta della danza italiana, che ha rivitalizzato forme di balletto scomparse. Abbiamo avuto modo di salutarlo in presenza prima con la sua presenza lucida alla presentazione del libro di Giuseppe Picone a Palazzo Valdina pochi mesi fa e poi quando lo abbiamo avuto ospite alla Camera in occasione del premio che abbiamo attribuito a Vittoria Cappelli. Ha lavorato con ballerini e ballerine di tutto il mondo – firmando anche molti spettacoli della moglie Carla Fracci – e per questo il suo nome sarà per sempre un simbolo della grande danza internazionale”. Lo dichiara il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone.

Mazzi: “Suo talento rimarrà nella memoria della cultura italiana”

Anche il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, “Giuseppe Menegatti sarà indimenticabile. Il suo contributo al mondo della danza e dello spettacolo rimarrà nella memoria della cultura italiana e nei nostri cuori. Ricordo ancora il giorno in cui, durante l’incontro con gli artisti e gli operatori per il Codice dello Spettacolo, Giuseppe portò la sua analisi lucida e reale dello stato del mondo della danza. Con passione, ha condiviso riflessioni, prospettive e idee lungimiranti. A suo figlio Francesco e alla famiglia va il mio pensiero più affettuoso”. Così il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi ricorda in una nota Giuseppe Menegatti, regista e marito di Carla Fracci morto oggi a Roma all’età di 95 anni.

