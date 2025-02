Nel suo nuovo tour teatrale lo showman si interroga sulle assurdità del nostro presente

Alessandro Cattelan aggiunge due nuove date al tour nei teatri per il suo spettacolo ‘Benvenuto nell’AI!‘. Il 26 settembre, il Teatro Arcimboldi di Milano ospiterà il secondo appuntamento, mentre il 1° ottobre sarà il Teatro Colosseo di Torino a replicare. L’autunno 2025, dunque, si prepara a diventare un’occasione imperdibile per i fan in tutta Italia.

Lo spettacolo

Nel suo nuovo spettacolo, dopo aver avuto il privilegio di osservare il genere umano dalla prospettiva più comoda di tutte – quella di un morto – nel suo primo tour teatrale ‘Salutava Sempre’, Cattelan ora si interrogherà sulle assurdità del nostro presente. Un’epoca in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale avanzano a passi da gigante, modellando le nostre vite… ma non certo per renderci migliori. L’obiettivo sembra essere uno solo: delegare tutto alle macchine e riuscire finalmente a non fare un beato niente. Tra risate e riflessioni, musica e momenti spettacolari, Alessandro, con il suo inconfondibile stile, ci racconta un futuro che sembra un incubo. Peccato che non sia un brutto sogno: è la realtà in cui già viviamo. Benvenuto nell’AI!

Tutte le date del tour

Il tour partirà da Varese (20 settembre), per poi proseguire nei teatri delle più importanti città italiane: Trieste (22 settembre), Milano (25 e 26 settembre), Torino (30 settembre e 1 ottobre), Piacenza (3 ottobre), Bologna (4 ottobre), Padova (6 ottobre), Bergamo (9 ottobre), Forlì (10 ottobre), Brescia (12 ottobre), Firenze (14 ottobre), Roma (16 ottobre), Napoli (19 ottobre), Bari (20 ottobre) e Catania (22 ottobre). Un ritorno atteso quello di Alessandro Cattelan a teatro, dopo il grande successo del suo tour di debutto ‘Salutava sempre – La spettacolare fine di Alessandro Cattelan’ e le sue 22 repliche tutte sold out. Lo showman fra pochissimi giorni sarà alla guida del DopoFestival e co-conduttore della serata finale di Sanremo al fianco di Carlo Conti. Prosegue anche la prima stagione di ‘Stasera c’è Cattelan – Supernova’, il podcast condotto da Cattelan che ogni settimana propone interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo, sport e attualità. Alessandro tornerà anche con ‘Stasera c’è Cattelan’, dal 18 febbraio in onda in seconda serata su Rai2 ogni martedì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata