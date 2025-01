Angelo Mellone e Andrea Delogu

Il 27 gennaio alla Sala Umberto di Roma

“Il 27 gennaio alla Sala Umberto di Roma porto sul palco la riduzione teatrale di ‘Prima che ti svegli’, il mio ultimo romanzo. Con me c’è Andrea Delogu. La regia è di Enrico Zaccheo. Oltre al sottoscritto (piano e voce), ci saranno Salvatore Russo e Ivan Romanazzi alla chitarra, Franco Speciale al contrabbasso, Dominique Antonacci alle percussioni, Peppe Fornaro al sax e clarinetto e Francesco Longo alla fisarmonica”.

Così Angelo Mellone, direttore del Daytime Rai, annuncia a LaPresse il suo spettacolo a ingresso libero che registra il tutto esaurito e che si finanzia con la vendita del libro. “Ho cominciato il mio rapporto con il teatro nel 2012 con un trittico di tre libri diventati tre monologhi che ho portato sul palco negli anni 2012 e poi 2013-14 sempre al Teatro Argentina. Cominciammo da lì, c’era Franco Scaglia e lì lavoravo con un dj filmaker, con un’attrice, un monologo recitato sempre con la lettura perché io non ho mai recitato a memoria” spiega Mellone che aggiunge “non sono un attore però diciamo che sul palco faccio quello che so fare, una versione contemporanea del vecchio teatro-canzone, mischiando letture di testi piccoli o grandi monologhi, poesie e musica a braccio con un’improvvisazione dettata dal momento, da ciò che succede tra il pubblico. Nel 2022 ho ricominciato e sono tornato sul palco, non certo perché è un mio vecchio mestiere o una vecchia professione bensì per una grande passione che ho per la musica e il pianoforte. Man mano il numero di persone e lo spazio musicale è aumentato, dai due jazzisti dell’inizio adesso siamo passati a sette”.

“In ‘Prima che ti svegli’ – spiega Mellone – mettiamo in piedi una specie di esperimento in due parti. Ho acquisito la disponibilità amicale di Andrea Delogu e del regista teatrale molto bravo Enrico Zaccheo che ha seguito dei grandi attori e ha curato la riduzione teatrale del testo. Siamo io e Andrea sul palco che recitiamo il testo di ‘Prima che ti svegli’ il romanzo che racconta l’ultima notte di due amanti che dall’inizio della loro storia d’amore, diversi anni prima, al loro rapporto hanno messo la data di scadenza del 12 marzo, convinti che sarebbe finito prima. Invece il 12 marzo arriva e il racconto descrive la notte fra l’11 e il 12, sapendo che all’alba si saluteranno. Nella seconda parte dello spettacolo presento una canzone che si chiama come il romanzo ‘Prima che ti svegli’ con i musicisti e anche con l’aiuto di Andrea faremo una specie di viaggio nelle situazioni sentimentali ed emotive contenute nel testo utilizzando 7 canzoni della tradizione italiana, ‘Canto anche se sono stonato’ di Lelio Luttazzi, ‘I dubbi dell’amore’ di Enrico Ruggeri, ‘Tutto quello che un uomo’ di Sergio Cammariere, ‘Amandoti’ di Giovanni Lindo Ferretti, ‘Ma l’amore no’ di Alberto Rabagliati, ‘Arrivederci’ di Umberto Bindi e in più un brano contemporaneo a sorpresa”.

