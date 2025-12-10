Sophie Kinsella, morta a 55 anni la scrittrice: era autrice della saga ‘I love shopping’

È morta Sophie Kinsella, una delle autrici di bestseller più famose al mondo, con oltre 50 milioni di copie vendute. Avrebbe compiuto 56 anni il 12 dicembre. “Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy). È morta serenamente, con i suoi ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: famiglia e musica e calore e Natale e gioia. Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore e il suo amore per la vita”, scrivono i familiari sui social.

Sophie Kinsella, l’annuncio del tumore nel 2024

Nel 2024 Kinsella aveva annunciato di essere affetta da glioblastoma, un tumore maligno al cervello. “Nonostante la sua malattia, che ha sopportato con inimmaginabile coraggio, Sophie si considerava davvero fortunata – ad avere una famiglia e amici così meravigliosi, e ad aver avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed è stata per sempre grata per l’amore che ha ricevuto. Ci mancherà tantissimo i nostri cuori si spezzano”.

Con il suo vero nome – Madeleine Wickham – aveva pubblicato romanzi rosa apprezzati dalla critica, ma il successo è arrivato nel 2000 con I love shopping, che ha dato inizio alla saga. I primi due sono poi diventati un film, intitolato ‘I love shopping’.