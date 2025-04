Il Ninfeo di Villa Giulia foto Cecilia Fabiano

Premio Strega, ecco i candidati per il 2025: è stata annunciata la dozzina dei libri che si contenderanno il riconoscimento, giunto alla 79esima edizione.

I candidati al Premio Strega

Si tratta di ‘Portofino blues’ di Valerio Aiolli (Voland) proposto da Laura Bosio,’La signora meraviglia’ di Saba Anglana (Sellerio) proposto da Igiaba Scego, ‘L’anniversario’ di Andrea Bajani (Feltrinelli) proposto da Emanuele Trevi, ‘Poveri a noi’ di Elvio Carrieri (Ventanas) proposto da Valerio Berruti, ‘Incompletezza-una storia’ di Kurt Godel (Ponte delle grazie) proposto da Claudia Durastanti, ‘Di spalle a questo mondo’ di Wanda Marasco (Neri Pozza) proposto da Giulia Ciarapica, ‘Ricordi di suoni e di luci-storia di un poeta e della sua follia’ di Renato Martinoni (Manni) proposto da Pietro Gibellini, ‘Chiudo la porta e urlo’ di Paolo Nori (Mondadori) proposto da Giuseppe Antonelli, ‘Perduto è questo mare’ di Elisabetta Rasy (Rizzoli) proposto da Giorgio Ficara, ‘Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia’ di Michele Ruol (Terrarossa) proposto da Walter Veltroni, ‘Quello che so di te’ di Nadia Terranova (Guanda) proposto da Salvatore Silvano Nigro e ‘La ribelle-vita straordinaria di Nada Parri’ di Giorgio van Straten (Laterza), proposto da Edoardo Nesi.

L’edizione dello scorso anno è stata vinta da Donatella Di Pietrantonio con ‘L’età fragile’.

Le altre categorie: stranieri e saggistica

E’ stata annunciata ufficialmente anche la cinquina dei libri candidati al Premio Strega europeo. Si tratta de ‘La scoperta dell’Olanda’ (edizione Iperborea) di Jan Brikken vincitore del Gouden Ganzeeveer, ‘Theodoros’ di Mircea Cartarescu (ed. Il saggiatore) vincitore del Dublin literary award, ‘La metà della vita’ (Gamma Feltrinelli) di Tereza Moria vincitore del Georg Buchner preis, ‘Il giorno dell’ape’ (ed. Einaudi) di Paul Murray, vincitore dell’Irish book award e ‘L’ultima sirena’ di Ida Turpinen (ed. Neri Pozza), vincitore dell’Helsingin Sanomat literature prize. Il vincitore sarà annunciato il prossimo 18 maggio al Circolo dei lettori di Torino.

Per la saggistica, invece, i candidati sono ‘Geopolitica dell’intelligenza artificiale’ (Feltrinelli) di Alessandro Aresu, ‘Il suicidio di Israele’ (Laterza) di Anna Foa, ‘Corpo, umano’ (Einaudi) di Vittorio Lingiardi, ‘2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi’ (Mondadori) di Simone Pieranni e ‘Narrare l’Italia-dal vertice del mondo al Nocevento’ (Bollati Boringhieri) di Luigi Zoja.

L’assegnazione del premio

La proclamazione dei cinque finalisti si terrà mercoledì 4 giugno al Teatro Romano di Benevento, mentre la serata conclusiva si terrà giovedì 3 luglio come di consueto nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e in diretta televisiva su Rai 3.

