'L’età fragile' (edito da Einaudi) con 189 voti è il libro più votato

Donatella Di Pietrantonio, ‘L’età fragile’ (Einaudi) vince il Premio Strega 2024 con 189 voti. Secondo posto per Dario Voltolini, ‘Invernale’ (La nave di Teseo) 143 voti. Terzo posto per Chiara Valerio, ‘Chi dice e chi tace’ (Sellerio), quarto posto per Raffaella Romagnolo, ‘Aggiustare l’universo’ (Mondadori) 83 voti. Al quinto posto Paolo Di Paolo, ‘Romanzo senza umani’ (Feltrinelli) 66 voti, al sesto posto Tommaso Giartosio, ‘Autobiogrammatica’ (minimum fax) 25 voti. Hanno votato 644 votanti su 700.

II Premio è stato assegnato da una giuria composta dai voti dei 400 Amici della domenica, a cui si aggiungono come di consueto 245 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da 35 Istituti italiani di cultura all’estero, 30 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria e 25 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma.

