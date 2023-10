Il riconoscimento all'autore norvegese "per le sue opere teatrali e la prosa innovativa che danno voce all'indicibile"

Jon Fosse, scrittore e drammaturgo norvegese, ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2023 per le “sue opere teatrali e la prosa innovativa che danno voce all’indicibile”. Il riconoscimento, assegnato dall’Accademia Reale svedese, è stato annunciato dal segretario permanente Mats Malm. Il Nobel è il premio più prestigioso nel campo letterario internazionale e viene assegnato dal 1901 grazie alla fondazione creata da Alfred Nobel. In questo video l’annuncio del premio.

