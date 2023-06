Il decesso nella sua abitazione di Santa Fe, in New Mexico

Lo scrittore Cormac McCarthy è morto nella sua abitazione di Santa Fe, in New Mexico. La notizia è stata confermata dal figlio dello scrittore, John, secondo un comunicato diffuso dall’editore Knopf. L’autore di ‘La strada’, ‘Non è un paese per vecchi’ e della ‘Trilogia della frontiera’, aveva 89 anni.

