Il testo presentato a Palazzo Wedekind, a Roma

“Nelle fasi di passaggio abbiamo bisogno di leader che ci permettano di ‘attraversare i deserti’. Negli ultimi 20 anni abbiamo vissuto un momento di difficoltà nelle democrazie liberali, con leadership che hanno fatto più fatica a incidere sulle agende globali rispetto alle leadership delle autocrazie. Competere con gli autocrati nella velocità delle decisioni però non è facile, ma è quello che viene richiesto oggi alle leadership delle democrazie liberali”. Lo ha detto Antonio Funiciello nel corso della presentazione del suo libro ‘Leader per forza. Storie di leadership che attraversano i deserti’ a Palazzo Wedekind, a Roma. All’incontro anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, che ha sottolineato: “Il leader è chi porta una comunità da un punto a un altro, identificato dal leader come giusto punto di approdo. In Oriente c’è una visione più ampia, e l’esempio perfetto è la Cina, che ha da sempre una visione millenaria. Ma è qualcosa che vale per l’India e, come stiamo vedendo in questo periodo, per la Russia. In Occidente non c’è la stessa grande visione di lungo periodo, e quindi al leader viene chiesto soprattutto di essere un buon amministratore. Ci sono poi delle eccezioni: Berlusconi, scomparso oggi, è stato un grande leader e ha evitato un grande paradosso storico, la vittoria del Comunismo in Italia tre anni dopo il crollo dell’Unione Sovietica”.

Funiciello racconta nel suo libro diverse leadership nel corso della storia, da Mosè ad Angela Merkel, anche molto diverse tra loro, analizzando le caratteristiche di ognuna. Un libro che spinge a riaprire tanti cassetti della memoria, per approfondire cose magari viste finora solo in modo superficiale. Il volume parla poi anche di quello che manca alle leadership di oggi, facendo una fotografia di quello che sarebbe necessario per riportarle al centro della scena.

