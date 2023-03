Foto da Unsplash

Inediti, ristampe, graphic novel: i consigli di lettura

Matrimoni forzati, femminismo e graphic novel, ristampe. Sono centinaia i libri pubblicati ogni anno che parlano di diritti delle donne e di femminismo: ne abbiamo scelti cinque da leggere in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne che cade l’8 marzo, pubblicati (o ripubblicati) nel 2022.

‘Blues e femminismo nero’, Angela Davis, Edizioni Alegre, 19 euro

L’autrice non ha bisogno di presentazioni: il testo ripercorre, attraverso la storia di Gertrude ‘Ma’ Rainey, Bessie Smith e Billie Holiday la storia del blues intrecciata a quella del femminismo, in particolare il femminismo nero americano. Le tre blueswomen hanno infatti rivoluzionato il mondo della musica e, nel farlo, anche quello della storia dei diritti delle donne.

‘Libere. Il nostro NO ai matrimoni forzati’, di Martina Castigliani, con le illustrazioni di Elisabetta Ferrari, edito da PaperFirst, 17 euro

E’ la storia delle Saman Abbas ‘salvate’ d’Italia. I proventi dei diritti d’autore andranno a Trama di Terre, la prima associazione in Italia a occuparsi del tema dei matrimoni forzati. L’autrice ripercorre la storia di Fatima, Yasmine, Zoya, Khadija e X, scappate dalla propria famiglia e che vivono sotto protezione, perché hanno scelto di fuggire da matrimoni forzati o combinati. Una di loro ha scelto poi di tornare a casa: per questo la sua identità è doppiamente protetta.

‘Dietro la sala degli specchi’, Liv Stromquist, Fandango Libri, 19 euro

L’autrice di graphic novel femministe è tra le più note al mondo: emblematica la sua opera ‘I sentimenti del principe Carlo’. Con un mix di ironia e storia, propone una lettura di alcuni stereotipi di genere decostruendoli. In questo testo si parla soprattutto di icone di bellezza e miti da sfatare.

‘Spezzate. Perché ci piace quando le donne sbagliano’, di Jude Ellison Sady Doyle, Tlon, 19 euro

Da Charlotte Bronte a Miley Cyrus, passando per Britney Spears, il libro ripercorre gli insuccessi delle donne che piacciono tanto all’opinione pubblica. Perché ci piace guardare una donna ‘crollare’, si chiede l’autrice? Il libro è un mix di storia, articoli di giornale, citazioni letterarie, più vicino a un saggio che a un libro divulgativo ma mette in fila una casistica difficile da ignorare.

‘Dovremmo essere tutti femministi’, di Chimamanda Ngozi Adichie e illustrato da Bianca Bagnarelli, Super Et, 12 euro

Si tratta di un adattamento di una conferenza dal titolo ‘We Should Be All Feminists’ del 2012 durante il ciclo di conferenze TEDx, già pubblicato nel 2014 e ripubblicato in una versione illustrata. Un pamphlet imprescindibile per parlare di femminismo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata