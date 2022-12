Lo scrittore francese si è spento a 91 anni. Dal 2021 aveva perso la capacità di scrivere e l'uso della parola

E’ morto all’età di 91 anni lo scrittore francese Dominique Lapierre. Nato nel 1931, scrisse gran parte delle sue opere con Larry Collins, giovane caporale statunitense conosciuto dopo esser entrato nell’esercito francese come militare di leva. Parte dei guadagni ottenuti nel corso della carriera dalla vendita dei libri sono andati in beneficenza all’associazione fondata con la moglie ‘City of Joy’, che diventerà poi il titolo di uno dei suoi più celebri romanzi, ‘La Città della gioia’, da cui è stato tratto l’omonimo film. Lapierre era entrato in coma dopo una caduta nel giugno 2012 perdendo progressivamente la capacità di scrivere e l’uso della parola. Celebri anche i suoi romanzi ‘Parigi brucia?’ (1965), ‘Gerusalemme! Gerusalemme!’ (1972) e ‘Un arcobaleno nella notte’ (2008). Il suo ultimo lavoro risale al 2012 con ‘Gli ultimi saranno i primi’.

