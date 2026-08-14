Parma, recuperati quadri di Cezanne, Matisse e Renoir rubati: il video dei ladri in azione

I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Tutela Patrimonio Culturale, al termine di un’articolata indagine e nel corso di perquisizioni delegate dalla Procura di Parma, hanno recuperato i tre quadri sottratti lo scorso 23 marzo dal Museo Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo. Si tratta di ‘Tasse et plat de cerises’, matita e acquerello su carta bianca delle dimensioni di mm 380×490, dell’artista post impressionista Paul Cezanne, del valore stimato di 6.000.000 di euro; ‘Les Poisson’, olio su tela di cm 40 x 51,5 dell’artista impressionista Pierre Auguste Renoir, firmato e datato in basso a destra ‘Renoir 1917’, del valore stimato di circa 3.000.000 di euro; e ‘Odalisque Sur La Terrasse’, acquatinta a colori su carta (velin d’arches) cm 63 x 91 complessive, dell’artista modernista Henri Matisse, del valore stimato di 20.000 euro.Sono tuttora in corso gli accertamenti.