Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse alla Fondazione Magnani Rocca

In provincia di Parma, a Mamiano di Traversetolo, è stato rubato il quadro ‘Les Poissons‘ di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca. Lo rende noto la Tgr Rai dell’Emilia Romagna.

“Les Poissons” di Renoir, uno dei tre quadri rubati a Parma. (Foto: Fondazione Magnani-Rocca)

Si tratta di un dipinto a olio su tela, del valore di diversi milioni di euro, realizzato dal pittore impressionista nel 1917 ed è una delle rare opere dell’autore visibili in una collezione permanente in Italia. Alcuni giorni fa i malviventi, incappucciati, si sono introdotti all’interno di Villa Magnani, sede della collezione d’arte, e sono riusciti a sottrarre il quadro di Renoir.

Sono stati portati via anche una tela di Paul Cezanne, ‘Natura morta con ciliege‘, e una di Henri Matisse, ‘Odalisca sulla terrazza‘. Le tele rubate hanno un valore di svariati milioni di euro.

“Natura morta con ciliegie”, il dipinto di Paul Cezanne risalente al 1890 rubato a Parma. (Foto: Fondazione Magnani Rocca)

Il furto è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabile. Al lavoro sul posto i carabinieri insieme ai militari dell’Arma Tpc, Tutela del patrimonio culturale.