Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse alla Fondazione Magnani Rocca

In provincia di Parma, a Mamiano di Traversetolo, è stato rubato il quadro ‘Les Poissons‘ di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca. Lo rende noto la Tgr Rai dell’Emilia Romagna.
Si tratta di un dipinto a olio su tela, del valore di diversi milioni di euro, realizzato dal pittore impressionista nel 1917 ed è una delle rare opere dell’autore visibili in una collezione permanente in Italia. Alcuni giorni fa i malviventi, incappucciati, si sono introdotti all’interno di Villa Magnani, sede della collezione d’arte, e sono riusciti a sottrarre il quadro di Renoir.
Sono stati portati via anche una tela di Paul Cezanne, ‘Natura morta con ciliege‘, e una di Henri Matisse, ‘Odalisca sulla terrazza‘. Le tele rubate hanno un valore di svariati milioni di euro.
Il furto è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabile. Al lavoro sul posto i carabinieri insieme ai militari dell’Arma Tpc, Tutela del patrimonio culturale.