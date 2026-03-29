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domenica 29 marzo 2026

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Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse alla Fondazione Magnani Rocca

Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse alla Fondazione Magnani Rocca
La Sala Van Dyck della Villa dei Capolavori, Fondazione Magnani-Rocca. (Foto: kreativehouse.it)
Redazione
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Sottratte tre tele dal valore inestimabile. In corso le indagini per risalire ai responsabili del furto

In provincia di Parma, a Mamiano di Traversetolo, è stato rubato il quadro ‘Les Poissons‘ di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca. Lo rende noto la Tgr Rai dell’Emilia Romagna.

Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse alla Fondazione Magnani Rocca
“Les Poissons” di Renoir, uno dei tre quadri rubati a Parma. (Foto: Fondazione Magnani-Rocca)

Si tratta di un dipinto a olio su tela, del valore di diversi milioni di euro, realizzato dal pittore impressionista nel 1917 ed è una delle rare opere dell’autore visibili in una collezione permanente in Italia. Alcuni giorni fa i malviventi, incappucciati, si sono introdotti all’interno di Villa Magnani, sede della collezione d’arte, e sono riusciti a sottrarre il quadro di Renoir.

Sono stati portati via anche una tela di Paul Cezanne, ‘Natura morta con ciliege‘, e una di Henri Matisse, ‘Odalisca sulla terrazza‘. Le tele rubate hanno un valore di svariati milioni di euro

Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse alla Fondazione Magnani Rocca
“Natura morta con ciliegie”, il dipinto di Paul Cezanne risalente al 1890 rubato a Parma. (Foto: Fondazione Magnani Rocca)

Il furto è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabile. Al lavoro sul posto i carabinieri insieme ai militari dell’Arma Tpc, Tutela del patrimonio culturale.

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