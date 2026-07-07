“Tabulae Arcanorum”: arte occulta a Roma, la mostra personale di JUL

La Galleria The Floor è lieta di presentare “Tabulae Arcanorum”, mostra personale di JUL (Giulio De Gennaro), un progetto espositivo dedicato ai ventidue Arcani Maggiori reinterpretati attraverso un linguaggio pittorico contemporaneo che intreccia ricerca simbolica, astrazione e archetipi.

Frutto di un lungo percorso di studio sulle principali tradizioni interpretative dei Tarocchi – dalla Cabala all’ermetismo rinascimentale, dalla filosofia neoplatonica alle letture junghiane fino alla simbologia occidentale – il progetto si propone di individuare ciò che accomuna le diverse scuole di pensiero, isolando per ciascun Arcano quel nucleo di significato che attraversa i secoli e le culture.

Le ventidue tavole non costituiscono una semplice illustrazione del mazzo, né un commento iconografico alla tradizione. Ogni opera nasce come sintesi visiva di un campo simbolico complesso, nel quale convergono lettere, numeri, geometrie, elementi naturali, corrispondenze cosmologiche e strutture archetipiche. L’immagine non racconta il simbolo: ne rende percepibile la forza.

La ricerca di JUL si colloca così al confine tra arte contemporanea e pensiero simbolico, rinunciando deliberatamente all’apparato narrativo tipico delle carte storiche per concentrarsi sull’essenza dell’Arcano. La materia pittorica diventa il luogo in cui energie, tensioni e relazioni invisibili prendono forma, offrendo allo spettatore non una risposta, ma uno spazio di contemplazione e di interpretazione.

Il titolo Tabulae Arcanorum richiama volutamente la tradizione delle tavole di studio e dei grandi codici figurati del Rinascimento, sottolineando la volontà di costruire un corpus unitario nel quale ogni immagine rappresenta un capitolo di un’unica architettura simbolica.

La mostra invita il pubblico a percorrere gli Arcani non come strumenti divinatori, ma come archetipi: forme originarie del pensiero che, da secoli, attraversano religioni, filosofie e culture conservando intatta la loro capacità di interrogare l’esperienza umana.

Con Tabulae Arcanorum, JUL propone una riflessione sul potere universale delle immagini e sul loro ruolo nella costruzione del pensiero simbolico, trasformando la pittura in uno spazio di ricerca dove il visibile diventa soglia dell’invisibile.