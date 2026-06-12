Morto David Hockney, l’artista britannico aveva 88 anni

L’artista David Hockney è morto all’età di 88 anni. I suoi dipinti di piscine scintillanti sotto il sole di Los Angeles sono diventati icone dell’arte del XX secolo. Hockney è nato nel nord dell’Inghilterra, ma ha vissuto gran parte della sua vita nel sud della California, rendendo i suoi paesaggi suburbani baciati dal sole un motivo ricorrente.

Un dipinto di David Hockney intitolato ‘California’ esposto presso nella sede di Christie’s a Londra, giovedì 25 gennaio 2024. L’opera, con una stima di circa 16 milioni di sterline , sarà messa all’asta nella prossima vendita serale di Christie’s dedicata all’arte del XX e XXI secolo a Londra. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

In età avanzata è tornato in Europa, trovando nuova ispirazione nelle colline boscose della sua contea natale dello Yorkshire e nei campi e negli alberi della regione francese della Normandia. È stato uno degli artisti più apprezzati del Regno Unito, con opere vendute a prezzi record alle aste. La sua agente Erica Bolton ha annunciato la sua scomparsa, avvenuta giovedì, a poche settimane dal suo 89esimo compleanno.

David Hockney, chi era l’artista morto a 88 anni

Con i suoi caratteristici occhiali rotondi e i capelli biondo platino, Hockney era una figura ben nota nelle vivaci scene artistiche britanniche e statunitensi degli anni ’60, dove si è fatto riconoscere anche prima dei 30 anni. I suoi dipinti sono altrettanto peculiari, molti dei quali creano un mondo onirico di luci, con motivi geometrici che rimbalzano sull’acqua e sulle finestre, e forme umane rese in sagome appiattite e semplificate con vernice acrilica opaca. “Sono entusiasta ogni giorno”, affermava in un’intervista al Los Angeles Times nel 1979. Nato il 9 luglio 1937 nella grande città industriale di Bradford, in Inghilterra, Hockney si trasferisce ventenne a Londra per frequentare il Royal College of Art.

Il pittore David Hockney, a destra, con l’ambasciatore britannico Edward Tomkins, a sinistra, all’inaugurazione della sua mostra al Musée des Arts Décoratifs il 10 ottobre 1974 a Parigi. (AP Photo/Michel Lipchitz, File)

Da Turner alla pop art, passando per Picasso e il cubismo, l’arte di Hockney subisce influenze variegate. Condivide con altri artisti pop l’interesse per la superficie levigata della vita moderna. E, come Andy Warhol con le sue scatole di Brillo e le lattine di zuppa Campbell’s, Hockney incorporava occasionalmente etichette pubblicitarie, come una scatola di tè Typhoo britannico utilizzata nel suo ‘Tea Painting in an Illusionistic Style’ del 1961. Nel 1964 dice al New York Times che gli piaceva la fiorente scena della pop art a New York, ma non era sicuro di farne parte.

Hockney, l’omosessualità e l’arte

L’artista britannico David Hockney posa mentre presenta il suo dipinto ‘Bigger Trees Near Water’, l’opera più grande mai esposta alla Mostra estiva della Royal Academy, a Londra, venerdì 25 maggio 2007. (AP Photo/Sang Tan, File)

Da uomo apertamente gay, Hockney esplorò temi erotici, riservando ai corpi maschili giovani lo stesso tenero scrutinio che gli artisti avevano riservato al nudo femminile per secoli. Amici e amanti posavano spesso come modelli, e alcune immagini erano basate su foto tratte da riviste di bodybuilding maschile. Opere giovanili come ‘We Two Boys Together Clinging’ e ‘Two Men in a Shower’ celebravano le relazioni gay quando l’omosessualità era ancora illegale in Gran Bretagna.