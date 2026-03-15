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domenica 15 marzo 2026

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Australia, 51 artisti emergenti espongono le loro opere alla Art Gallery of New South Wales

LaPresse
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Nelle lezioni d’arte, sono il meglio del meglio. Il lavoro di giovani, che si sono distinti nel loro Stato per le arti visive, è in esposizione alla Art Gallery of New South Wales, a Sydney, Australia. La mostra si intitola Art Express e si tiene presso il rinomato museo negli ultimi 43 anni. Mette in evidenza gli artisti emergenti attraverso la pittura, il disegno, i tessuti e la ceramica. I pezzi esplorano una vasta gamma di idee, dalle storie personali sulla famiglia e l’identità alle riflessioni su questioni sociali più ampie. L’Art Express di quest’anno a Sydney riunisce opere d’arte di studenti di tutto lo Stato. La mostra del 2026 presenta le creazioni di 51 giovani artisti, evidenziandone l’abilità tecnica, l’immaginazione e l’uso vibrante del colore attraverso diversi mezzi artistici. Fornisce anche un trampolino di lancio per coloro che aspirano a perseguire l’arte su un palcoscenico più ampio. Dopo la sua esposizione a Sydney, la mostra si recherà nelle comunità regionali del Nuovo Galles del Sud.