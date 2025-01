Foto da Instagram Drugi

La raffigura sorridente, sulle ali di un uccello con le chiavi della sua cella nel becco

Nuovo murale di Drugi dedicato a Cecilia Sala. La giornalista detenuta in Iran per 21 giorni e ora liberata è raffigurata stavolta sorridente, libera e in volo: il murale è comparso ieri a Venafro, nella zona della Fontana delle 4 Cannelle. L’opera, firmata dallo street artist Drugi, è stata presentata su Instagram dall’artista con un post che recita: “Mi piace pensare che sia andata così”, evocando un messaggio di speranza per il ritorno in libertà della reporter italiana detenuta in Iran.

Il murale arriva dopo che l’opera precedente, sempre realizzata da Drugi e raffigurante Cecilia Sala, era stata rimossa senza spiegazioni, suscitando polemiche e indignazione, non solo in Molise. Il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, aveva commentato la sparizione del murale realizzato presso la stazione ferroviaria definendolo “un simbolo importante per sensibilizzare su una vicenda di grande valore umano e sociale”, e invitando Drugi a ripeterlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DRUGI (@__drugi___)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata