L'evento, promosso dal Museo del Novecento insieme a 'Living - Corriere della Sera', ha preso il via alle 7 del mattino

Grande flash mob questa mattina alle 7 in Piazza Duomo a Milano. A dare l’appuntamento è stato l’artista Maurizio Cattelan, che ha lanciato l’evento ‘La fine allegra‘ in occasione del via della settimana dell’arte milanese. Il flash mob è stato promosso dal Museo del Novecento, insieme a ‘Living – Corriere della Sera’.

Decine e decine le persone che hanno partecipato, mostrando cartelli con slogan come: “Sto da dio”, “Big bang society”, “Amen”, “Vi aspetto di là”, “Pensati morto”, “⁠Sapore di sale, sapore di male” e “Tre metri sotto terra”. I partecipanti sono stati invitati anche a sdraiarsi per terra, chiudere gli occhi e “fingersi morti” mostrando i cartelli. “Iniziamo la giornata dalla fine“, questo lo slogan della manifestazione che ha trascinato in piazza Duomo, tra gli altri, anche l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, la nuova presidente della Fondazione MAXXI Maria Emanuela Bruni, Roberto Pisoni di Sky, Paride Vitale, Umberta Gnutti Beretta, tutti marchiati in diretta da Maurizio Cattelan con il timbro ‘Smile it’s the End‘.

