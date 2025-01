L'immagine di una figura ammanettata e silenziata simboleggia Cecilia e altri oppositori dei regimi autoritari

Lo street artist Ozmo in azione per Cecilia Sala. Il 30 dicembre 2024, un’opera d’arte è stata installata al Théâtre national de la Colline (15 rue Malte-Brun, 75020 Parigi) per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione di Cecilia Sala, la giornalista italiana detenuta in isolamento in Iran. L’immagine di una figura ammanettata e silenziata “simboleggia Cecilia e altri oppositori dei regimi autoritari” dice Ozmo.

“La giornalista italiana Cecilia Sala è stata arrestata in Iran il 19 dicembre 2024, mentre si trovava a Teheran con un visto da giornalista. Attualmente è detenuta nella prigione di Evin, nota per ospitare prigionieri politici…” scrive lo street artist.

