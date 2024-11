L'acquirente è il cinese Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute 'Tron'

Una semplice banana, che vale oltre 6 milioni di dollari tra costo e commissioni. Non è uno scherzo, ma il potere dell’arte concettuale, stavolta mescolato al mondo delle criptovalute. La banana di Maurizio Cattelan è stata acquistata per la cifra di 6,2 milioni di dollari a un’asta a New York, da un importante imprenditore di criptovalute. Si tratta di ‘Comedian’, l’opera dell’artista italiano che divenne un fenomeno in occasione del suo debutto nel 2019 all’Art Basel Miami Beach, destando lo stupore dei partecipanti alla rassegna che cercarono di capire se il frutto giallo affisso su un muro bianco con nastro adesivo argentato fosse uno scherzo o un commento sfacciato su standard discutibili tra i collezionisti d’arte. Ad un certo punto, un altro artista staccò la banana dal muro e la mangiò. Il pezzo attirò così tanta attenzione che dovette essere ritirato dalla mostra. Tre edizioni di quell’opera furono vendute per un prezzo compreso tra 120.000 e 150.000 dollari, secondo la galleria che gestiva le vendite all’epoca.

Cinque anni dopo, l’imprenditore cinese Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute ‘Tron’, ha pagato più di 40 volte il prezzo più alto all’asta di Sotheby’s. O meglio, Sun ha acquistato un certificato di autenticità che gli dà l’autorità di attaccare una banana al muro con nastro adesivo e chiamarla ‘Comedian’. Il pezzo ha conquistato molta attenzione durante l’affollata asta di Sotheby’s, con i partecipanti che sollevavano i telefoni per scattare foto mentre due addetti che indossavano guanti bianchi stavano su entrambi i lati della banana. Le offerte sono partite da 800.000 dollari e in pochi minuti sono schizzate a due milioni, poi a tre milioni, poi a quattro milioni e oltre, mentre il banditore, Oliver Barker, scherzava: “Non lasciartelo sfuggire”. “Non perdere questa opportunità”, ha detto Barker. “Queste sono parole che non avrei mai pensato di dire: cinque milioni di dollari per una banana”. Il prezzo di aggiudicazione finale annunciato nella sala è stato di 5,2 milioni di dollari, più un milione di dollari circa di commissioni per la casa d’aste, pagate dall’acquirente.

Sun: “La mangerò”

Sun ha affermato che l’opera “rappresenta un fenomeno culturale che collega il mondo dell’arte, dei meme e della comunità delle criptovalute”. Ma ha detto che l’ultima versione di ‘Comedian’ non durerà a lungo. “Inoltre, nei prossimi giorni, mangerò personalmente la banana come parte di questa esperienza artistica unica, onorando il suo posto sia nella storia dell’arte che nella cultura popolare”, ha aggiunto Sun. Sotheby’s definisce Cattelan “tra i più brillanti provocatori dell’arte contemporanea. Ha costantemente sconvolto lo status quo del mondo dell’arte in modi significativi, irriverenti e spesso controversi”. La vendita è avvenuta il giorno dopo che un dipinto del surrealista belga René Magritte è stato venduto in un’altra asta per 121,2 milioni di dollari, un record per l’artista che così entra nel prestigioso club che giù comprende Leonardo da Vinci, Pablo Picasso e Andy Warhol, secondo la società di analisi di mercato Artprice.

