‘Comedian’, la banana gialla di Maurizio Cattelan appesa con lo scotch a una parete, dovrebbe essere venduto per una cifra compresa tra 1 milione e 1,5 milioni di dollari all’asta del 20 novembre. Quest’opera potrebbe essere venduta per oltre 1 milione di dollari in una prossima asta da Sotheby’s a New York.

Ha debuttato alla fiera Art Basel di Miami Beach nel 2019: naturalmente, chi farà un’offerta non acquisterà lo stesso frutto che era esposto a Miami. Sotheby’s afferma che il frutto è sempre stato pensato per essere sostituito regolarmente.

