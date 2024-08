Il percorso serale che coniuga installazioni artistiche e sound design in un viaggio tra Eros, luci e poesia

Torna per la sua seconda edizione dal 29 agosto all’11 settembre, presso il Parco del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (Brescia), il percorso artistico serale ‘Hedonè’, un percorso che coniuga installazioni artistiche e sound design inediti valorizzando gli elementi naturali della location. Unisce arte e tecnologia regalando attraverso installazioni luminose, video mapping e laser show – tutte ispirate alla visione dell’amore di Gabriele d’Annunzio – un’esperienza sensoriale senza precedenti, in un viaggio tra Eros, luci e poesia.

Le installazioni

Saranno presenti sei installazioni:

Fulgida rosa, l’inizio di un viaggio – IL GIARDINO DELLE ROSE A cura di: Vulcano Studio Voce: Veronica Venturini Descrizione: Una grande rosa astratta che celebra la bellezza e il simbolismo dell’Eros.

Passione Riflessa – IL LAGHETTO DELLE DANZE A cura di: Scena Urbana Descrizione: Sul suggestivo sfondo del Laghetto delle Danze, l’acqua si trasforma in un palcoscenico incantato, dove le parole e le immagini di d’Annunzio prendono vita in un gioco luminoso.

Stringiti a me – VALLETTA DELL’ACQUA SAVIA Light design a cura di Marco Inselvini Voce: Luciano Bertoli Descrizione: Nella Valletta dell’Acqua Savia, attraverso un cammino intimo sonoro e luminoso, la funzione musicale ed evocatrice della Parola diventa protagonista e si svela attraverso il brano Stringiti a me.

Notturno – NAVE PUGLIA Concept a cura di: Andrea Gentili Laser show: Andrea Gentili e Marco Inselvini Descrizione: Partendo dal Notturno, l’installazione audio-luminosa alla nave Puglia indagherà il rapporto del Vate con il femminile, utilizzando brani del libro interpretati da voci di ragazze e donne generate con l’intelligenza artificiale.

Per te – MAUSOLEO Descrizione: Ogni passo verso il Mausoleo si trasforma in un momento di riflessione e connessione.

Sospiri nel buio – PRIORIA Video mapping a cura di: Scena Urbana Descrizione: Il gran finale in Piazzetta Dalmata, dove la facciata verrà animata con un grande video mapping di Scena Urbana dedicato al tema dell’amore tormentato, del desiderio non realizzato, della rabbia dovuta al patimento.



L’evento, adatto a tutte le età, è previsto dalle ore 20.00 fino alle ore 22.00, attraverso 5 slot d’ingresso ogni 30 minuti, dal 29 agosto all’11 settembre. I biglietti si potranno acquistare on line sul sito dedicato www.hedonealvittoriale.it e presso la Biglietteria del Vittoriale dal 29 agosto all’11 settembre dalle ore 16.00 alle 21.30. L’evento è prodotto da up! strategy to action, curato da Scena Urbana e organizzato da Servizi & Eventi.

