In tantissimi nelle vie del centro per chiedere una foto o un autografo

Bagno di folla per David Lachapelle a Roma. Il famoso fotografo e regista statunitense ha inaugurato il 27 ottobre la mostra “Station of the cross” che verrà presentata durante la biennale di Firenze. In tantissimi hanno affollato le strette vie del centro per chiedere una foto o un autografo.

