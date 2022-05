Era stato imbrattato da una torta lanciata da un 36enne

(LaPresse)Un 36enne travestito da vecchia su una sedia a rotelle ha lanciato una torta contro il vetro che protegge il dipinto della Gioconda al museo del Louvre, gridando alle persone di pensare al pianeta. Quando, subito dopo il gesto, è stato fermato, l’uomo ha urlato slogan per chiedere protezione ambientale ed è stato poi inviato in un’unità psichiatrica della polizia. L’attacco ha lasciato una vistosa macchia bianca e cremosa sul vetro, ma la famosa opera di Leonardo da Vinci non è stata danneggiata. Le guardie sono state riprese mentre pulivano il vetro imbrattato. Il presunto attivista è stato denunciato.

