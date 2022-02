La nuova opera della street artist Laika spuntato nella notte tra il 15 e il 16 febbraio

Due carri armati che si toccano, baciandosi con il cannone da cui di solito si spara. E dalla fusione dei metalli il simbolo della 'Pace'. Questo rappresenta la nuova opera della street artist Laika dedicata alla crisi in Ucraina

Il titolo è proprio ‘Pace’. Si tratta di un doppio murales – creato in formato di poster – spuntato nella notte tra il 15 e il 16 febbraio a Roma. Le due rappresentazioni identiche sono infatti state attaccate a pochi passi delle ambasciate di Russia e Ucraina (in viale Castro Pretorio e in Piazza Verdi).

Sopra i carri armati – spiega l’artista – volteggia una colomba, ripresa da un’opera di Picasso (‘Paloma de la Paz’) che manifesta il suo sdegno per la situazione di tensione in Ucraina ricoprendo di guano i blindati, perché – dice – “la guerra non deve essere un’opzione, soprattutto in un’area in cui troppo sangue è già stato versato”.

