Jasmine Paolini, a Wimbledon 2026 vittoria al primo turno per l’azzurra

Vittoria all’esordio anche per Jasmine Paolini a Wimbledon 2026, dopo il successo di Tyra Grant. La tennista azzurra, numero 17 del ranking Wta, ha vinto in tre set contro la statunitense Robin Montgomery con il parziale di 0-6 6-4 7-5 dopo quasi 2 ore e 30 di gioco. La tennista di Bagni di Lucca era partita malissimo, disputando un primo set in maniera irriconoscibile. Nei due successivi, Jasmine è tornata a giocare il suo tennis e ha regolato la numero 195 del mondo. Al secondo turno, Jasmine Paolini affronterà la bielorussa Iryna Shymanovic, n.215 del ranking e proveniente dalle qualificazioni o la svizzera Victorija Golubic, n.62 Wta.

Digging DEEP 😤



Jasmine Paolini fights back against a battling Montgomery 0-6, 6-4, 7-5 to head into Round 2!#Wimbledon pic.twitter.com/YgwI1JXfTC — wta (@WTA) June 30, 2026