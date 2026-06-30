Vittoria all’esordio anche per Jasmine Paolini a Wimbledon 2026, dopo il successo di Tyra Grant. La tennista azzurra, numero 17 del ranking Wta, ha vinto in tre set contro la statunitense Robin Montgomery con il parziale di 0-6 6-4 7-5 dopo quasi 2 ore e 30 di gioco. La tennista di Bagni di Lucca era partita malissimo, disputando un primo set in maniera irriconoscibile. Nei due successivi, Jasmine è tornata a giocare il suo tennis e ha regolato la numero 195 del mondo. Al secondo turno, Jasmine Paolini affronterà la bielorussa Iryna Shymanovic, n.215 del ranking e proveniente dalle qualificazioni o la svizzera Victorija Golubic, n.62 Wta.
Jasmine Paolini, a Wimbledon 2026 vittoria al primo turno per l’azzurra
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Al secondo turno affronterà la bielorussa Iryna Shymanovic o la svizzera Victorija Golubic