Pompei, svelata volta affrescata di sala per banchetti dopo la ricostruzione

Al Parco Archeoglogico di Pompei è stata svelata la volta affrescata, parzialmente ricostruita, di una sala per banchetti, che presenta immagini dettagliate della mitologia greca, che presenta immagini dettagliate della mitologia greca. La direzione del parco archeologico ha spiegato di aver utilizzato un metodo innovativo per ricostruire il soffitto, che si ritiene provenisse da una sala banchetti situata al piano superiore di una casa con annesso panificio Gli esperti hanno creato una struttura di sostegno curva per collocare i frammenti in una composizione che riproduce la forma originale della volta.

“Possiamo osservare un puzzle che ha avuto inizio proprio all’inizio degli scavi, nel 2023, nel 2024 e nel 2025. Questo magnifico soffitto, che un tempo sovrastava il tablinum, la sala di ricevimento, una sorta di loggia con finestre affacciate sull’atrio, sul cortile e sull’ingresso della casa, è stato ora restaurato e abbiamo continuato a scoprire nuovi pezzi e nuovi elementi”, ha detto Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico.