Torino celebra 50 anni del metodo Suzuki con flashmob musicale

Archi, fiati, violini e tanta musica hanno animato piazza Castello a Torino, dove oltre cento musicisti, tra piccoli e grandi, si sono ritrovati per un flashmob celebrativo dedicato ai cinquant’anni del metodo Suzuki in città. L’iniziativa, svoltasi domenica 14 giugno, ha coinvolto quasi 150 tra allievi ed ex allievi dell’Orchestra Suzuki, riuniti per una vera e propria festa musicale all’aperto. Protagonisti dell’esibizione archi, fiati, chitarre, arpe e percussioni, in un’esecuzione collettiva che ha trasformato il centro cittadino in un grande palcoscenico. Il metodo Suzuki, conosciuto anche come “educazione al talento”, è una filosofia educativa per l’apprendimento musicale sviluppata nella prima metà del XX secolo dal violinista giapponese Shinichi Suzuki. Il metodo si basa sull’idea che ogni bambino possa sviluppare capacità musicali attraverso l’ascolto, la pratica e l’ambiente educativo. A Torino il metodo è arrivato nel 1976, rendendo la città la prima in Italia ad accogliere questo approccio didattico, oggi celebrato con un evento che unisce generazioni di musicisti nel segno della continuità e della formazione musicale.