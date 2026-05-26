Buscemi, dal 29 al 31 maggio torna lo ‘Swing & Beer’ festival

E’ nata per far ballare, per catturare appassionati e pubblico con il suo ritmo saltellante e coinvolgente. La musica swing dondolante, che per sua natura invita alla condivisione, alla danza e all’talk tra le persone, da venerdì 29 a domenica 31 maggio torna a Buscemi, in provincia di Siracusa, assieme alla vivacità frizzante della birra con il weekend dedicato allo “Swing & Beer”, evento culturale e musicale, nell’ambito della programmazione artistica del festival iART Buscemi, diretto da Lucenzo Tambuzzo, organizzata con il progetto “Buscemi Borgo Immateriale”, finanziato dal PNRR. Tornano ad accendersi le luci sul suggestivo scenario del borgo di Buscemi, incastonato nel Monte Vignitti, unico per il suo caratteristico andamento ondulatorio, con il festival che punta a raccontare il luogo attraverso la musica e la convivialità. La musica swing, simbolo di allegria, libertà e partecipazione collettiva, diventa così il cuore di un festival che punta a coinvolgere un pubblico eterogeneo: dagli appassionati di concerti live ai cultori della birra artigianale, fino ai visitatori curiosi di scoprire il fascino autentico del borgo.





Swing & Beer offrirà una combinazione unica di concerti dal vivo, incontri con gli artisti, momenti di dialogo e confronto con il pubblico e DJ set, creando un’esperienza immersiva capace di valorizzare il territorio e coinvolgere attivamente la comunità locale. Gli artisti di livello nazionale ed internazionale vantano un repertorio che unisce jazz tradizionale, swing e musica da strada, creando una dimensione sonora coinvolgente che trasforma il borgo in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il concerto dei P51 Airplanes aprirà, venerdì prossimo, ufficialmente il festival con una serata all’insegna dell’energia e della danza; sabato 30 maggio Matthew Lee in concerto e infine domenica 31 maggio la performance di Let’s Swing Orchestra. Nei tre giorni in programma DJ set finale di MissPia per aprire e chiudere le serate in un’atmosfera festosa, una delle DJ più apprezzate della scena vintage italiana. Da oltre quindici anni costruisce set musicali basati su vinili originali, attraversando sonorità swing, rock’n’roll, twist e musica italiana d’epoca. Le sue performance trasformano ogni serata in un viaggio musicale tra epoche e stili diversi.

“Questa seconda edizione – dice il direttore artistico di iART Buscemi Lucenzo Tambuzzo – conferma la magica simbiosi tra il dolce paesaggio ondulato di Buscemi e il movimento dondolante dello swing internazionale. Straordinari musicisti scelti dalla direzione artistica musicale di Roy Paci segneranno una tappa importante della sezione musica del festival. Spero che sia solo la seconda tappa di un appuntamento annuale, che va oltre lo splendido progetto realizzato. Buscemi potrebbe diventare un riferimento per lo swing in Sicilia”, conclude Tambuzzo.

“Lo swing non è solo musica o danza, è un modo di stare insieme con l’appassionata e festosa popolazione di Buscemi – aggiunge il direttore artistico di Swing & Beer Roy Paci -. L’anno scorso è stato un successo clamoroso, grazie alla grande affluenza degli amanti del genere che hanno vissuto tre giorni di meravigliosa musica. Per questo – prosegue – sono convinto che il festival si alimenta

grazie alle persone che lo attraversano: da chi balla fino all’ultima canzone, da chi arriva curioso per la prima volta, da chi torna ogni anno perché qui ritrova l’energia di un borgo autentico, accogliente e vivo. Come direttore artistico, il mio desiderio è continuare a costruire uno spazio nel tessuto culturale dove la qualità artistica incontri la spontaneità, dove artisti, musicisti, ballerini, birrofili, brewers e pubblico possano sentirsi parte della stessa comunità. La seconda edizione – conclude Roy Paci – è un passo avanti fatto insieme. E questo, per me, è il vero swing della vita, quello siciliano fatto dal dondolio dei sorrisi e dal ritmo dei cuori”.

“Si rinnova uno degli appuntamenti più amati della Sicilia orientale, Swing&Beer festival torna a Buscemi con tutta la sua energia travolgente – sottolinea il sindaco Michele Carbè – L’anno scorso le migliaia di presenze ci hanno dimostrato quanto il binomio fatto di musica swing, avvolgente e coinvolgente, e la birra artigianale di qualità sappia creare magia. Grazie alla presenza di artisti internazionali sul palco, quest’anno Buscemi sarà ancora una volta capitale siciliana dello swing. Il festival vuole diventare un appuntamento stabile nel panorama degli eventi culturali del territorio, contribuendo alla crescita culturale ed economica del nostro borgo”, conclude il sindaco.

Il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici – CUP I84H2200005006.

Il programma di Swing & Beer a Buscemi

29 maggio

Nel pomeriggio si terrà un talk pubblico con gli artisti, un momento informale di dialogo dedicato alla musica dal vivo, alla scena swing contemporanea e alla relazione tra tradizione musicale e nuovi linguaggi.

P51 Airplanes in concerto

I P51 Airplanes sono una delle band più energiche e più richieste della scena swing e rock’n’roll italiana. Il loro sound nasce dall’talk tra swing, rockabilly, rhythm & blues e boogie woogie, con un approccio scenico travolgente che trasforma ogni concerto in una vera festa. La band, formatasi nel 2002, è nota per la capacità di reinterpretare il repertorio vintage con uno stile moderno e dinamico, mantenendo intatto lo spirito originale delle big band americane degli anni ’40 e ’50. Il loro spettacolo è caratterizzato da ritmi swing incalzanti, arrangiamenti brillanti, grande interazione con il pubblico.

30 maggio

Nel pomeriggio il pubblico potrà partecipare a un talk con Matthew Lee, dedicato alla storia dello swing internazionale e alla sua influenza nella musica contemporanea.

Concerto di Matthew Lee

Matthew Lee è uno dei pianisti rock’n’roll più apprezzati della scena internazionale. Virtuoso del pianoforte e performer travolgente, con una personalità vivace e trascinante, Matthew Lee ha costruito una carriera internazionale portando sui palchi di tutta Europa un mix esplosivo di rock’n’roll, boogie woogie, swing e blues. I suoi concerti sono spettacoli ad alta energia, in cui il pianoforte diventa protagonista assoluto. Matthew Lee, musicista eccezionale e fuori dagli schemi, regala al pubblico show sempre originali e coinvolgenti, trasformando ogni concerto in puro spettacolo. Ha collaborato con artisti di fama mondiale e ha partecipato a importanti festival musicali internazionali. Il suo live rappresenta una perfetta sintesi tra virtuosismo musicale e spettacolo dal vivo. Sono ormai iconiche le sue improvvisazioni al pianoforte negli aeroporti e nelle stazioni.

31 maggio

Nel pomeriggio si terrà un talk pubblico con gli artisti, un momento informale di dialogo dedicato alla musica dal vivo, alla scena swing contemporanea e alla relazione tra tradizione musicale e nuovi linguaggi.



Concerto di Let’s Swing Orchestra

Let’s Swing è la storia di sei amici di lunga data, uniti dalla musica e da esperienze condivise che risalgono a molti anni fa. Pur avendo percorso strade musicali diverse, il desiderio di ritrovarsi e di creare qualcosa insieme è diventato realtà solo di recente, dando vita a un progetto che nasce dal piacere autentico di suonare e condividere momenti speciali sul palco. La band, composta da batteria, basso, tastiera, tromba, trombone e voce, è formata da musicisti professionisti che portano con sé una ricca esperienza in concerti, festival e rassegne importanti in Italia e all’estero. La loro lunga conoscenza reciproca si traduce in un’intesa immediata e naturale, che rende ogni esibizione fluida, energica e armoniosa. Il repertorio di Let’s Swing mescola grandi classici dello swing con arrangiamenti originali e personali, in cui ogni strumento trova il suo spazio e ogni nota racconta una storia. L’ascoltatore viene catturato dall’interplay tra sezione ritmica, fiati e voce, sentendo la gioia, l’energia e la complicità che solo un gruppo di amici veri può trasmettere. Ogni concerto diventa così un momento di festa condivisa, in cui tecnica, passione e spontaneità si fondono per far rivivere l’eleganza senza tempo dello swing con uno spirito fresco, contemporaneo e profondamente umano. Let’s Swing non è solo una band: è l’incontro tra storie, amicizia e musica, capace di emozionare e coinvolgere ogni pubblico.