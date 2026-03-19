Roma, una giornata di riconoscimenti per l’Accademia del Peperoncino e L’orodicalabria

Si è svolta oggi una giornata di grande rilievo per IPSE DIXIT – Accademia del Peperoncino di Roma e per l’associazione L’orodicalabria, segnata dal conferimento di due Premi Accademici a personalità di alto profilo istituzionale e diplomatico, in occasione della presentazione dell’VIII edizione di ‘Pianta un peperoncino sul balcone‘. La mattinata si è aperta presso lo studio di Gianni Letta, dove il primo riconoscimento è stato conferito alla presenza di Ernesto Magorno, Presidente de L’orodicalabria, Antonio Bartalotta, Presidente di IPSE DIXIT, e dell’Avv. Lino Iuliano. Il Premio ha inteso valorizzare una carriera contraddistinta da integrità e costante impegno al servizio delle istituzioni, oltre a qualità personali quali equilibrio, lungimiranza e capacità di mediazione.

Nel pomeriggio, nella Sala del Carroccio in Campidoglio, il riconoscimento è stato consegnato a S.E. Ernest Ndabashinze, Ambasciatore della Repubblica del Burundi in Italia, per il suo impegno nella promozione dell’agricoltura sostenibile e nella valorizzazione del peperoncino nel proprio Paese, nonché per il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Burundi e Italia. “Attraverso il peperoncino raccontiamo tradizioni, promuoviamo sostenibilità e favoriamo il dialogo tra comunità. Questi premi incarnano la nostra vocazione: unire tradizione, cultura e visione internazionale”, hanno dichiarato Bartalotta e Magorno.

La giornata ha segnato anche il lancio ufficiale dell’VIII edizione di ‘Pianta un peperoncino sul balcone’, che si terrà sabato 11 aprile 2026 al Vivaio Garden Tre Fontane di Roma, con degustazioni, momenti culturali e intrattenimento aperti al pubblico. I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali dei consiglieri dell’Assemblea Capitolina, Francesca Leoncini e Valerio Casini, e la cerimonia è stata moderata dalla giornalista del TG2 Chiara Prato. Il saluto dell’Ambasciatore della Repubblica del Burundi in Italia, S.E. Ernest Ndabashinze, ha introdotto la presentazione dell’iniziativa, curata da Ernesto Magorno, Presidente de L’orodicalabria, e Antonio Bartalotta, Presidente di IPSE DIXIT – Accademia del Peperoncino di Roma. Durante la manifestazione sono intervenuti Elena Gabrielli, dirigente scolastico, Daniela Piron, vicepresidente di IPSE DIXIT, Arturo Rencricca, consigliere dell’Accademia, e Michele Affidato, maestro orafo e realizzatore del Premio Accademico.