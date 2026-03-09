Maricla Boggio, morta la scrittrice che raccontava le donne

È scomparsa, domenica 8 marzo, la scrittrice, drammaturga e giornalista Maricla Boggio. In Rai dal 1960, è stata tra le prime donne documentariste a occuparsi di questioni femminili e sociali. Nel 1973 ha fondato a Roma, con Dacia Maraini e Edith Bruck, il Teatro femminista della Maddalena, con il quale, tra gli anni ’70 e ’80, ha scritto e realizzato opere concentrate sulla condizione femminile, sul disagio sociale nelle periferie e sul problema della tossicodipendenza, e il testo “Santa Maria dei Battuti – rapporto sull’istituzione psichiatrica e sua negazione” sul progetto Basaglia a Gorizia che suscitò in tutta Italia notevole scalpore. Per renderle omaggio Rai Cultura propone sul suo canale Rai Storia “Domenica Con Marisa della Magliana”, in onda martedì 10 marzo alle 12.50, e la puntata “Storie della Tv – Dalle signore della Tv alla Tv delle ragazze”, in onda giovedì 12 marzo alle 15.

Suo fu il “primo telefilm femmiista”

Il primo appuntamento è dedicato al film “Marisa della Magliana”, trasmesso nel dicembre del ’76 sulla Rete 2, e riproposto in versione restaurata da Rai Teche. Nel film, che all’epoca venne accolto come “il primo telefilm femminista”, Maricla Boggio entra “letteralmente” in alcuni momenti della vita privata di Marisa Canavesi, una ragazza madre di origini contadine, che affronta le difficoltà di una donna sola negli anni Settanta, in uno dei quartieri proletari di Roma. La cinepresa segue Marisa nelle rigide e faticose suddivisioni del lavoro occasionale trovato nei diversi quartieri della città, nell’impegno con suo figlio di quattro anni e nelle lotte che la donna porta avanti. Con gli altri abitanti del quartiere lotta per il diritto alla casa e a volte ospita anche qualche ragazza incinta respinta dalla famiglia.

Giovedì 12 marzo Maricla Boggio è tra i protagonisti della puntata “Storie della T – Dalle signore della Tv alla Tv delle ragazze”. Il tema è e la tv per le donne e fatta dalle donne, partendo dalla riforma Rai del 1975 che porta, nella laica Seconda Rete, alla nascita della Struttura 5, diretta da Marina Tartara, completamente dedicata alla questione femminista, che tra l’altro avrebbe prodotto “Marisa della Magliana”.

Nel 2021 l’omaggio del Torino Film Festival

Maricla Boggio ha anche partecipato a diversi Festival, da Taormina a Benevento, Todi, Anagni, Agrigento, Biennale di Venezia e al teatro Greco di Siracusa con la sua traduzione del “Filottete” di Sofocle. Nel 2021, il Torino Film Festival, con Rai Cultura e Rai Teche, le ha reso omaggio per la sua produzione televisiva. Fra i premi, ha ottenuto due volte il Matteotti della Presidenza del Consiglio. Numerosi i libri di antropologia, narrativa e saggistica, scritti, tra i quali i sei volumi su Orazio Costa dedicati al metodo mimico di interpretazione. La sua attività teatrale annovera la scrittura di oltre settanta opere, collaborando con personalità come Vito Pandolfi, Andrea Camilleri, Ugo Gregoretti e Luigi Maria Lombardi Satriani con il quale ha realizzato volumi d’argomento antropologico e i documentari per la Rai “Natuzza Evolo” (1985) e “Come una ladra a lampo” (1991). È stata, inoltre, nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.