Università, Ccum: “939mila euro da Mur premio a modello virtuoso dei Collegi di merito”

“Un segnale tangibile di attenzione verso un modello che ogni anno supporta migliaia di studenti meritevoli in tutta Italia”. Così Carla Bisleri, Presidente della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito, esprime l’apprezzamento della CCUM per lo stanziamento disposto dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che destina 939.209 euro ai Collegi Universitari nell’ambito dell’investimento del MUR a sostegno del diritto allo studio.

Il provvedimento rappresenta inoltre il riconoscimento dell’azione della CCUM nel promuovere e valorizzare l’attività dei Collegi quali presidi qualificati della promozione del merito con una funzione centrale di ascensore sociale.

In uno scenario caratterizzato da una crescente crisi abitativa studentesca che rappresenta una barriera per molti studenti, studentesse e famiglie, i Collegi di Merito – rete di 57 strutture d’eccellenza in 18 città universitarie italiane – si configurano infatti come un modello capace di offrire una proposta, formativa e residenziale al tempo stesso, sostenibile, di elevata qualità e anche economicamente più conveniente dei prezzi medi delle residenze nella maggioranza dei centri in cui sono presenti.

La loro proposta si fonda su una fattiva collaborazione pubblico-privato che rappresenta una vera e propria best practice e trova uno dei suoi elementi qualificati nel crescente investimento in Borse di studio, in grado di coprire in alcuni casi fino al 100% della retta.

Al centro di questo modello vi è una visione dell’housing studentesco non solo come residenzialità di qualità ma come spazio educativo, comunità formativa e ambiente che favorisce lo scambio, il confronto intellettuale e la crescita personale.

L’ammissione avviene infatti secondo criteri di merito che premiano la carriera scolastica e accademica, le motivazioni personali e l’impegno extrascolastico. Nei Collegi Universitari di Merito, gli studenti sottoscrivono un progetto formativo personalizzato parallelo, e in molti casi integrativo, a quello accademico, che si articola in corsi, attività di orientamento, tutorato, coaching, esperienze internazionali, attività culturali, sociali e ricreative pensati per permettere agli studenti di acquisire hard e soft skill, sviluppare le proprie potenzialità e prepararli al mondo del lavoro.

Le risorse stanziate si inseriscono in un percorso di crescita e consolidamento che, negli anni, ha visto i Collegi investire in modo costante per rafforzare e ampliare la propria offerta, sia sul piano residenziale sia su quello formativo più ampio. Un impegno che ha riguardato l’incremento dei posti disponibili, il potenziamento dei servizi agli studenti e lo sviluppo di programmi educativi sempre più qualificati. Il nuovo stanziamento va in questa direzione, contribuendo a sostenere e accelerare il modello.

La CCUM è lieta della proficua e costante collaborazione con il Ministero e con le istituzioni, finalizzata alla promozione del merito quale valore e al sostegno di un modello capace di favorire mobilità sociale e competitività del Paese.