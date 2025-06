La scrittrice, il cui ultimo libro è finalista al Premio Strega, racconta il ruolo delle donne nella storia della letteratura

La scrittrice Nadia Terranova racconta a LaPresse il ruolo delle scrittrici donne nella società. “C’è un solo problema: i canoni vengono stabiliti dagli uomini, quindi ogni volta sembra di dover ricominciare da capo. Ma se le donne cominciano a riconoscersi l’un l’altra, a ripartire dalle scrittrici contemporanee e precedenti, senza scivolare nelle trappole dell’esaltazione esclusiva dei canoni maschili, penso che possiamo dare una narrazione più completa della realtà”.

Terranova si trovava a Verbania in occasione del tour della cinquina del Premio Strega 2025, per la serata che si è tenuta il 10 giugno al Centro eventi Il Maggiore. Le donne leggono scrittrici donne e uomini, gli uomini spesso no. Questa cosa sta cambiando? “Mi auguro di sì perché li renderebbe un po’ meno ottusi. E’ un problema loro, perché noi ci accontentiamo di essere più intelligenti” conclude Terranova.

