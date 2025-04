La sottosegretaria intervenendo alla presentazione del rapporto sul mercato videoludico in Italia

“I videogiochi sono cultura. Servono nei musei dove vengono usati come strumenti per poter avvicinare i bambini. Il Ministero della Cultura li ha inseriti all’interno della legge cinema ormai da anni”. Così la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, intervenendo alla presentazione del rapporto ‘I videogiochi in Italia nel 2024. Mercato, consumatori, industria’. “Mi auguro che i videogiochi – prosegue Borgonzoni – possano trovare presto spazio di utilizzo anche nelle scuole allo scopo di avvicinare i ragazzi che magari hanno difficoltà nell’apprendimento ma che appassionandosi diventano gli studenti migliori proprio su quelle materie. Ne ho già parlato anche varie volte con il ministro (dell’Istruzione, ndr) Valditara“.

