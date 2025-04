Crescono le donne che giocano, in arrivo altri 80 nuovi giochi

Nel 2024 gli italiani appassionati di Videogiochi crescono di circa l’8% e arrivano a quota 14 milioni di persone, pari al 33% della popolazione italiana tra i 6 e i 64 anni, con un’età media di circa 31 anni. Si registra, in particolare, un incremento del 14% delle donne videogiocatrici che sono oggi 5,7 milioni. Anche gli uomini salgono anno su anno del 2.5%, arrivando a 8,2 milioni di persone. In linea con il trend positivo degli ultimi anni, nel 2024 il giro d’affari del settore dei Videogiochi cresce del +3%, arrivando a sfiorare i 2,4 miliardi di euro. Dati evidenziati nel rapporto ‘I Videogiochi in Italia nel 2024. Mercato, consumatori, industria’ presentato oggi da IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei Videogiochi in Italia. Il pubblico dei videogiocatori italiani si conferma essere per lo più adulto, con una incidenza maggiore nelle fasce d’età 15-24 anni e 45-64 anni. Inoltre, su 10 videogiocatori 8 sono maggiorenni. Nel corso del 2024 9,6 milioni di italiani dedicano almeno un’ora a settimana ai Videogiochi, 2,4 milioni giocano meno frequentemente e 2,1 milioni almeno una volta all’anno.

Il comparto industriale, che nel 2012 contava 48 imprese e un fatturato di circa 20 milioni di euro, nel 2024 ha superato i 200 operatori e raggiunto un fatturato stimato tra 180 e 200 milioni di euro, con un incremento del 36% rispetto al 2022. Anche il numero di addetti è in crescita: si è passati dai 2400 del 2022 ai 2800 del 2024, con un aumento del 17%. Anche l’industria italiana si conferma in buona salute: sale il numero delle imprese, che rispetto a due anni fa sono 200 in totale (+25%), cresce il numero di addetti che arrivano a 2800 (+17%) e il fatturato delle imprese italiane (+36%). Nel 2024 è il segmento software a registrare le migliori performance, con un aumento dell’11% sull’anno precedente, raggiungendo 1,8 miliardi di euro e rappresentando il 77% del giro d’affari complessivo. Crescono i segmenti delle app che raggiungono i 903 milioni di euro (+ 16%), e del digitale con 715 milioni di euro (+20%). Il dato del fisico è in calo rispetto al 2023 (-24%). L’acquisto di Videogiochi in formato digitale è pari a 362 milioni di euro e in formato fisico 201 milioni di euro. Nel corso dei prossimi due anni è previsto il lancio di oltre 80 nuovi Videogiochi.

