Il divulgatore scientifico: : "Un bel regalo per il mio compleanno"

Alberto Angela ha accolto al Colosseo Re Carlo e la Regina Camilla, in visita a Roma. E non nasconde l’emozione commentando l’esperienza di aver potuto fare da guida ai Reali d’Inghilterra. “Non lo avrei mai immaginato nella mia vita”, spiega il divulgatore scientifico, che racconta: “Sono persone che ti mettono molto a tuo agio anche con il loro inglese, per chi non è anglofono come me e ha paura di non capire qualcosa, ti mettono a tuo agio”. Una giornata particolare, che cade proprio in occasione del compleanno di Alberto Angela: “E’ un bel regalo! Devo dire che adesso un attimo bisogna riprendersi, poi dalle foto capirò cos’è successo, come ai matrimoni”, scherza il conduttore televisivo. Angela spiega quindi come i reali gli abbiano chiesto cosa accadesse quotidianamente in quei luoghi. In particolare, il conduttore tv ha raccontato ai coniugi un aneddoto, partendo dalla nota passione per i cavalli della famiglia reale: “Come si vede molto bene sull’Arco di Tito, la testa delle persone è più alta di quella dei cavalli. Non era un espediente, è che i cavalli erano proprio piccoli, i romani usavano quasi dei pony”. Un tipo di racconto tipico di Alberto Angela che, come spiega, in questo modo prova a rendere la Storia “più umana” e vicina al pubblico.

