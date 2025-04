I Reali d'Inghilterra visitano il Parco Archeologico con una guida d'eccezione

Re Carlo III e Camilla in visita a Roma, al Parco Archeologico del Colosseo con Alberto Angela. I Reali d’Inghilterra, durante il loro viaggio istituzionale in Italia, hanno fatto tappa sulla terrazza panoramica posta di fronte all’anfiteatro Flavio, dalla quale si sono affacciati per salutare la folla radunata ad aspettarli. Con loro il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

La visita è quindi proseguita, con i sovrani accompagnati nel breve tour culturale dal celebre divulgatore e paleontologo Alberto Angela.

