Meghan Markle ha rinviato l’uscita della sua nuova serie Netflix a causa degli incendi che hanno devastato l’area di Los Angeles e provocato almeno 24 morti. ‘With Love, Meghan’, che mostra la duchessa del Sussex impegnata in cucina, lavori di casa e giardinaggio , avrebbe dovuto debuttare mercoledì, ma la piattaforma ha confermato di sostenere la richiesta della duchessa di posticipare l’uscita, per concentrarsi sull’aiuto alle persone colpite dagli incendi. L’ex attrice è nata e cresciuta a Los Angeles e ora vive a Montecito, in California, con Harry, duca del Sussex e i loro due figli. Sabato Harry e Meghan hanno visitato Pasadena per distribuire cibo e acqua alle vittime degli incendi e ringraziare i primi soccorritori. Molte celebrità si sono attivate per aiutare i cittadini in difficoltà attraverso organizzazioni impegnate a fornire aiuti essenziali. Una situazione tragica, di fronte alla quale anche il mondo dello spettacolo si è fermato: l’annuncio delle nomination agli Oscar è stato posticipato dal 17 al 19 gennaio e la stessa cerimonia è a rischio. I Critics Choice Awards sono stati posticipati al 26 gennaio.

