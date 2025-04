Foto Fb Consiglio regionale delle Marche

La Commissione ha stanziato 15mila per le celebrazioni de 'il Maratta'

In occasione dei 400 anni dalla nascita, la Regione Marche promuove la conoscenza della figura e dell’opera del pittore Carlo Maratti, riconosciuto tra i marchigiani illustri. All’artista, nato a Camerano (Ancona) il 15 maggio del 1625, è dedicata la proposta di legge approvata dalla Commissione affari istituzionali-cultura, presieduta da Renzo Marinelli (Lega), vicepresidente Marta Ruggeri (M5s).

La proposta di legge

Relatori del provvedimento, a iniziativa del gruppo FdI, sono i consiglieri regionali Andrea Assenti, subentrato a Carlo Ciccioli, e Romano Carancini (Pd). Carlo Maratti, conosciuto anche come ‘il Maratta’, è stato uno dei protagonisti del barocco italiano. Sebbene abbia trascorso gran parte della sua vita a Roma, il legame con la terra di origine non si è mai interrotto, come testimoniano le molte opere presenti in chiese, palazzi e pinacoteche delle Marche. La legge prevede una programmazione per celebrare la ricorrenza e l’istituzione di un comitato organizzativo, in collaborazione con la città natale. Per sostenere eventi divulgativi e culturali sono stati stanziati 15mila euro.

