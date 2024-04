Grazie al suo telegrafo senza fili cambiò per sempre il modo di comunicare dell'uomo

Il 25 aprile 1874 nasceva a Bologna Guglielmo Marconi, uno dei più grandi inventori della storia moderna che grazie al suo telegrafo senza fili cambiò per sempre il modo di comunicare. Per questa occasione la Rai, al Palazzo della Radio in Via Asiago a Roma, ha inaugurato la mostra ‘Guglielmo Marconi. Prove di trasmissione’, a cura di Roberto Ferrara ed Ennio Matano.

“Dopo circa 80 anni, la mostra riporta in navigazione il panfilo Elettra e la sua cabina esperimenti dove Marconi ha dato forma alla nostra modernità. Sul ponte di quel panfilo la RAI già c’era per raccogliere la cronaca di quei momenti storici e continuerà a garantire, con professionalità e qualità, il libero servizio pubblico agli italiani”, ha fatto sapere in una nota il consigliere Rai Alessandro di Majo.

